Экс-тренер сборной Италии Виалли скончался в возрасте 58 лет

Итальянский футболист и тренер Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся несколько лет, сообщает Федерация футбола Италии (FIGC).

Виалли является одним из восьми футболистов, выигрывавших Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков и единственным, кто сделал это в составе трех разных клубов («Сампдория», «Ювентус», «Челси»).

В 1988 году Виалли стал играющим тренером «Челси», выиграв Кубок Англии, кубок английской лиги, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. В 2001 году Виалли покинул лондонский клуб.

В 2019 году Виалли по приглашению Роберто Манчини вошел в тренерский штаб сборной Италии по футболу, вместе с которой в 2021 году выиграл чемпионат Европы. В конце декабря Виалли заявил, что покидает штаб в связи с ухудшением здоровья. После чего специалист был госпитализирован.