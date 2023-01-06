Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Видич считает, что ван Дейк играет не в той команде

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич назвал игрока «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка одним из лучших центральных защитников в мире.

«Ван Дейк – один из лучших, если не лучший. Он в хорошей физической форме, хорошо играет в воздухе. У него большие способности. Он очень вырос как игрок с тех пор, когда я первый раз увидел его в «Селтике». Сейчас он в хорошей команде. Минус лишь в том, что он играет не за тот клуб», - цитирует Видича американские СМИ.

Ван Дейк выступает за принципиального соперника «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». В составе мерсисайдцев капитан сборной Нидерландов провел в этом сезоне 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.