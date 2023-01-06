Лэмпард о своем возможном увольнении из «Эвертона»: Я большой мальчик и ничего не боюсь

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард считает, что команде не удалось выйти на другой уровень, но трудности он как тренер встречает с высоко поднятой головой.

«Я пришел сюда с широко открытыми глазами. Я большой мальчик и ничего не боюсь. В прошлом году мы тоже боролись за место в премьер-лиге. Невозможно поменять цели, если не выйти на другой уровень, а мы этого сделать не смогли», - цитируют Лэмпарда британские СМИ.

По словам тренера, одной из больших проблем, с которой он столкнулся стал уход Ришарлисона. При этом Лэмпард отметил, что примет трудности с высоко поднятой головой, не ищет гарантий для своего будущего и по-прежнему хочет добиться успеха в этом клубе.

После 18 туров «Эвертон» набрал 15 очков и занимает 18-е место в АПЛ, находясь в зоне вылета.

Ранее появилась информация, что владельцы клуба рассматривают вопрос об отставке Лэмпарда с поста главного тренера.