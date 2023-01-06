«Локомотив» заинтересован в переходе форварда сборной США Райта

Московский «Локомотив» готовит предложение о переходе нападающему турецкого «Антальяспора» и сборной США Хаджи Райта, сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, российский клуб готов предложить за игрока 6 миллионов евро, однако турецкая сторона намерена получить за футболиста до 10 миллионов. Конкурентами железнодорожников в борьбе за игрока являются английский «Кристал Пэлас» и итальянская «Аталанта».

В текущем сезоне Райт забил 10 голов в 15 матчах. На минувшем чемпионате мира в Катаре, Райт отметился забитым мячом в ворота сборной Нидерландов в матче 1/8 финала.