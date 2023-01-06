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Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Эвертона»

Руководство команды рассматривает четырех специалистов для замены нынешнего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
06 января 2023 13:59
автор: Александр Евграфов

Тренер американского «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни может сменить на посту главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда, сообщают британские СМИ.

Руни является воспитанником системы «Эвертона», дебютировал за «ирисок» в 2002 году, а в 2004 году перешел в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, руководство «Эвертона» может в ближайшее время объявить об отставке Фрэнка Лэмпарда, занимавшего пост с января 2022 года. В числе кандидатов также тренер «Селтика» Анге Постекоглу и двое специалистов, не работающих в клубах – Шон Дайч и Роберто Мартинес.

После 18 туров «Эвертон» набрал 15 очков и занимает 18-е место в АПЛ, находясь в зоне вылета.

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