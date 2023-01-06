Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Эвертона»

Тренер американского «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни может сменить на посту главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда, сообщают британские СМИ.

Руни является воспитанником системы «Эвертона», дебютировал за «ирисок» в 2002 году, а в 2004 году перешел в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, руководство «Эвертона» может в ближайшее время объявить об отставке Фрэнка Лэмпарда, занимавшего пост с января 2022 года. В числе кандидатов также тренер «Селтика» Анге Постекоглу и двое специалистов, не работающих в клубах – Шон Дайч и Роберто Мартинес.

После 18 туров «Эвертон» набрал 15 очков и занимает 18-е место в АПЛ, находясь в зоне вылета.