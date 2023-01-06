Матчи 17-го тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли

Матчи 17-го тура чемпионата Италии по футболу начнутся с минуты молчания в память о футболисте «Ювентуса» и «Сампдории», экс-тренере сборной Италии Джанлуке Виалли, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола.

Виалли скончался от онкологического заболевания 6 января в возрасте 58 лет. Специалист боролся с болезнью несколько лет, в апреле 2020 года он сообщил, что после 17 месяцев химиотерапии победил рак. Но в декабре 2021 года Виалли сказал, что болезнь вернулась, 20 декабря 2022 года он был госпитализирован в Лондоне в связи с резким ухудшением здоровья.

Виалли был одним из восьми футболистов, выигравших Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков и единственным, кто сделал это в составе трех разных клубов («Сампдория», «Ювентус», «Челси»).