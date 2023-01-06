Месси признан спортсменом 2022 года по версии L\'Equipe

Французская пресса объявила список из лучших спортсменов 2022 года.

Отмечается, что топ составляется, учитывая голосование местных журналистов.

По итогам опроса, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим спортсменом в 2022 году. Вместе с национальной командой 35-летний форвард стал чемпионом мира в Катаре. Вторую строчку занял партнер аргентинца по парижской команде Килиан Мбаппе. Третье место у испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Добавим, что в десятку лучших также попали нападающий «Реала» Карим Бензема (6-е место), гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен (5-е место) и баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефан Карри (8-е место).