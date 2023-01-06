Игрок сборной Казахстана Шомко заявил, что им интересуются клубы РПЛ

Защитник «Актобе» и сборной Казахстана Дмитрий Шомко рассказал, что в его услугах заинтересованы команды РПЛ и Первой лиги.

При этом 32-летний футболист не назвал, какие конкретно клубы сделали ему предложения.

«У меня есть предложения из клубов РПЛ и ФНЛ. В силу обстоятельств я не могу говорить о том, откуда пришли запросы по мне. Эти вопросы нужно задавать моему агенту», – приводит слова Шомко Metaratings.ru

Добавим, что Шомко выступает за «Актобе» с июля 2021 года. Казахстанский игрок уже бывал в России, играя за волгоградский «Ротор». За российскую команду он провел четыре игры и не отметился результативными действиями.