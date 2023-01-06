Траоре может перейти из «Ренна» в «Рому»

Защитник французского «Ренна» Амари Траоре может продолжить карьеру в итальянской «Роме», сообщают французские СМИ.

По данным источника, в переходе малийского защитника в состав «волков» очень заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.

В то же время открытым остается вопрос будущего самого Моуриньо в «Роме». Ранее сообщалось, что кандидатура Моуриньо рассматривалась на пост главного тренера сборной Португалии.

Траоре выступает за «Ренн» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 млн. евро. Однако, Траоре может перейти в «Рому» в качестве свободного агента, его контракт с «Ренном» истекает летом 2023 года.