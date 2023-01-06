Защитник «Монако» Дисаси может перейти в «Манчестер Юнайтед» зимой 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписать защитника «Монако» Акселя Дисаси в текущее трансферное окно. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что за французским игроком следят другие клубы АПЛ.

Как утверждает источник, представители «манкунианцев» вступили в переговоры с «монегасками» по поводу трансфера 24-летнего футболиста. Игрок французского клуба также интересен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму».

Напомним, что Дисаси присоединился к «Монако» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Филиппа Клемана он провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение футболиста с клубом Лиги 1 рассчитан до конца сезона-2024/2025.