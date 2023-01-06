Тухель может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны» 

Руководство «Барселоны» готово рассмотреть альтернативы на пост наставника сине-гранатовых. Об этом сообщает итальянская пресса.
Отмечается, что президент каталонцев Жоан Лапорта неоднократно выражал поддержку нынешнему тренеру команды Хави.
По информации источника, основной кандидатурой для замены 42-летнего специалиста считается немецкий наставник Томас Тухель, ранее возглавлявший «ПСЖ» и «Челси».
Напомним, что в текущем сезоне «Барселона» под руководством Хави лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков после 15 матчей. Каталонцы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.