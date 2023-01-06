Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин утвержден единственным кандидатом на выборах президента организации, сообщается на сайте УЕФА.
Выборы запланированы на 5 апреля, когда состоится 47-й конгресс УЕФА, который пройдет в Лиссабоне (Португалия).
Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года и переизбран на этот срок в безальтернативном формате в феврале 2019 года на конгрессе в Риме.
Также определен крайний срок для выдвижения кандидатур в Исполнительный комитет УЕФА – 5 февраля.
источник: «Советский спорт»