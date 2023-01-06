«Челси» заинтересован в подписании форварда сборной Франции Тюрама

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов лондонского «Челси». Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что соглашение француза с немецкой командой истекает летом 2023 года.
Как утверждает источник, «пенсионеры» рассчитывают пригласить 25-летнего игрока в текущее трансферное окно с целью усилить атаку своего клуба.
Ранее сообщалось, что «Интер» и «Бавария» заинтересованы в приобретении игрока сборной Франции.
Напомним, что Тюрам выступает за менхенгладбахскую «Боруссию» с июля 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.