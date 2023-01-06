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Серхио Рамос может вновь стать игроком «Севильи»

Сделка запланирована на лето 2023 года.
Серхио Рамос может вновь стать игроком «Севильи»
06 января 2023 16:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Keystone Press Agency

Руководство «Севильи» рассматривает возможность пригласить в команду защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что летом текущего года у 36-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом.

По информации источника, представители нервионцев рассчитывают, что опыт испанского игрока положительно повлияет на остальных футболистов команды.

Сообщается, что «Аль-Наср», в котором в данный момент выступает Криштиану Роналду также сделал предложение футболисту «ПСЖ».

Добавим, что Рамос присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за клуб Лиги 1 он провел 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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