Тренер менхенгладбахской «Боруссии» Фарке заявил, что Зоммер не перейдет в «Баварию» зимой 

Наставник менхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке поделился мнением по поводу потенциального перехода вратаря команды Янна Зоммера в «Баварию».
Отмечается, что контракт швейцарского голкипера с «жеребятами» истекает в конце текущего сезона.
«Я могу с уверенностью сказать, что Зоммер продолжить играть за «Боруссию» Менхенгладбах в оставшийся части сезона», – приводит слова Фарке немецкая пресса.
Напомним, что Зоммер выступает за «Боруссию» с 2014 года. За время пребывания в клубе он принял участие в 335 матчах, пропустил 459 голов и отстоял на ноль 90 встреч.