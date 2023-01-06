Экс-игрок «Тоттенхэма» считает, что «Челси» совершенно не опасен в текущем сезоне АПЛ  

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара поделился мнением о выступлении «Челси» в текущем сезоне.

Отмечается, что в матче 19-го тура АПЛ лондонский клуб уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

«Считаю, что команда потеряла характер. Они кажутся слабыми и практически не опасны для серьезных соперников. В наше время это была грозная команда, которая наводила ужас. В составе были звезды на каждой позиции. «Челси» не должен быть на десятом месте в чемпионате», – приводит слова О'Хары британская пресса.

Напомним, что в настоящий момент «Челси» располагается на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 25 очков после 17 проведенных игр.