Нападающий «Аль-Насра» Абубакар может уйти в аренду в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Аль-Насра» Венсан Абубакар вернется в Европу ради освобождения места в заявке саудовской команды для Криштиану Роналду. Об этом сообщают арабские СМИ.

Отмечается, что на камерунца претендуют «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает источник, представители «Аль-Насра» убедили 30-летнего нападающего уйти в аренду в один из европейских клубов. Футболист склоняется к переходу в стан манкунианцев.

Напомним, что Абубакар выступает за «Аль-Наср» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.