Кроос желает продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассчитывает продлить соглашение с королевским клубом на один год. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, текущий контракт немца с мадридской командой истекает будущим летом.

Как утверждает источник, 33-летний хавбек завершит свою профессиональную карьеру в случае, если он окажется не нужен сливочным. Сам футболист хочет задержаться в испанском клубе еще на один сезон.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. С тех пор он провел за мадридцев 384 матча, забил 26 голов и отдал 87 результативных передач.