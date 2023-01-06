Рэшфорд стал лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в декабре

Форвард Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком в составе «Манчестер Юнайтед» в декабре. Об этом сообщает клубная пресс-служба «красных дьяволов».
Сообщается, что за последний календарный месяц 2022 года английский нападающий отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
25-летний игрок забил по одному голу в ворота «Бернли», «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптона».
Напомним, что Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За английский клуб он отыграл 326 матчей, забил 105 голов и отметился 61 ассистом.