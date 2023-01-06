Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Таи» в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Первая игра «Аль-Насра» в 2023 году состоится сегодня, 6 января, и начнется в 18:00 мск. Изначально встреча должна была состояться в четверг, но была перенесена из-за погодных условий, повлиявших на электроснабжение на стадионе.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свобапомним, с ноябряодного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Недавно стало известно о том, что Роналду перешел в «Аль-Наср». Срок контракта составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.