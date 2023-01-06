Анчелотти считает, что в составе «Реала» достаточно молодых игроков 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в королевский клуб.

Отмечается, что по мнению наставника сливочных, в команде растет отличная молодежь.

«Джуд прекрасно себя проявил на чемпионате мира в Катаре. Этот турнир помог раскрыться многим молодым футболистам: Энцо Фернандесу, Педри и Гави. Однако я сконцентрирован на своем составе. У нас есть Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У «Реала» растет талантливая молодежь», – приводит слова Анчелотти британская пресса.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 Беллингем провел пять матчей в составе сборной Англии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.