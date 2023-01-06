Мбаппе стал лучшим французским спортсменом в 2022 году

Стал известен список из лучших спортсменов Франции по итогам 2022 года. Рейтинг был составлен французской прессой.

Сообщается, что в голосовании за лучшего спортсмена победу одержал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Вместе со своей национальной командой 24-летний футболист вышел в финал чемпионата мира в Катаре, где проиграл сборной Аргентины в серии пенальти.

Добавим, что на второй строчке оказался нападающий «Реала» Карим Бензема, который в прошлом году стал обладателем «Золотого мяча». На третьем месте расположился двухкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Кентен Фийон‑Майе.