Артем Дзюба ведет переговоры с «Пари НН»

Нападающий Артем Дзюба желает вернуться в чемпионат России и вступил в переговоры с «Пари НН». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что 34-летний форвард находится без клуба с ноября 2022 года.

Как утверждает источник, российский футболист лично выразил желание выступать за нижегородцев. Команда из Нижнего Новгорода рассматривает предложение.

Добавим, что в начале ноября 2022 года Дзюба расторг свой контракт с футбольным клубом «Адана Демиспор». В турецком чемпионате он провел пять матчей и забил один гол.