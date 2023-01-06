«Аль-Наср» заинтересован в подписании нападающего «Реала» Азара 

Руководство «Аль-Насра» планирует подписать форварда мадридского «Реала» Эдена Азара. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что в настоящий момент за саудовского команду выступает другой бывший игрок сливочных Криштиану Роналду.

По информации источника, наставник девятикратного чемпиона Саудовской Аравии Руди Гарсия контактировал с 31-летним футболистом по поводу его перехода в клуб. Они знакомы по совместной работе в «Лилле».

Напомним, что Азар присоединился к «Реалу» летом 2019 года. В текущем сезоне под руководством Карло Анчелотти он принял участие в семи матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.