Президент «Коринтианс» подтвердил обмен Юри Алберто на Ренана и Ду Кейроса

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес сообщил, что бразильский клуб близок к подписанию полноценного контракта с нападающим «Зенита» Юри Алберто.

Форвард выступает за «Коринтианс» на правах аренды, срок которой истекает летом 2023 года. В ближайшее время Юри Алберто подпишет контракт сроком на пять лет. Клуб из Сан-Паулу не будет ничего платить за футболиста, но в «Зенит» по условию соглашения перейдут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

По словам Дуилио, «Коринтианс» сохранит определенный процент прав на обоих футболистов и будет владеть 50% прав на Юри Алберто. «Переговоры практически завершены, не хватает деталей», — приводят слова президента «Коринтианса» бразильские СМИ. Ренан присоединится к «Зениту» этой зимой, а Ду Кейрос перейдет в российский клуб летом.

«Я не верил, что все получится, учитывая возраст Юри и интерес из Европы. Его желание остаться в «Коринтианс» имело очень большое значение. В июле, когда он приехал, мы не могли подписать его, так как «Зенит» заплатил за него 25 миллионов евро в прошлом году. Но в тот момент вариант с арендой очень помог нам»,