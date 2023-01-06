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Форвард сборной Хорватии Оршич подписал контракт с «Саутгемптоном» 

Соглашение хорватского игрока со «святыми» рассчитано на два с половиной года.
Форвард сборной Хорватии Оршич подписал контракт с «Саутгемптоном» 
06 января 2023 21:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Официальный сайт «Саутгемптона»

Руководство «Саутгемптона» объявило о переходе нападающего сборной Ховартии Мислава Оршича. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Отмечается, что ранее 30-летний форвард выступал за загребское «Динамо».

Как утверждает источник, сумма трансфера обошлась святым в 6,8 миллионов евро. Соглашение хорвата с командой Нейтана Джонса рассчитано до лета 2025 года.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре Оршич провел шесть матчей за сборную Хорватии, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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