Форвард сборной Хорватии Оршич подписал контракт с «Саутгемптоном» 

Руководство «Саутгемптона» объявило о переходе нападающего сборной Ховартии Мислава Оршича. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Отмечается, что ранее 30-летний форвард выступал за загребское «Динамо».

Как утверждает источник, сумма трансфера обошлась святым в 6,8 миллионов евро. Соглашение хорвата с командой Нейтана Джонса рассчитано до лета 2025 года.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре Оршич провел шесть матчей за сборную Хорватии, забил один гол и отдал две результативные передачи.