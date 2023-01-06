Дембеле, которым интересуется «ПСЖ», заявил, что хочет остаться в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле на фоне слухов о возможном переходе в «ПСЖ» заявил, что не намерен покидать каталонский клуб. «Четыре месяца назад я подписал новый контракт с «Барселоной».

Я счастлив здесь, хочу продолжать работать и прогрессировать в «Барселоне». Мне хорошо здесь, нравится тут жить. Тренер и руководство клуба доверяют мне», — сказал Дембеле в эфире зарубежного канала.

Контракт 25-летнего француза с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Дембеле отметился 6 голами и 7 результативными передачами в 22 матчах «Барселоны» во всех турнирах.