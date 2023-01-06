Вратарь сборной Аргентины Рульи сменил «Вильярреал» на «Аякс»

Пресс-служба «Аякса» сообщила о том, что клуб подписал голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи.

Отмечается, что игрок сборной Аргентины заключил с амстердамцами контракт до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, команда заплатила за трансфер вратаря восемь миллионов евро.

Напомним, что Рульи выступал за «Вильярреал» с осени 2020 года. Всего за «желтую субмарину» он провел 80 матчей, пропустил 71 гол и 34 раза отстоял на «ноль».

На прошедшем чемпионате мира Рульи попал в заявку сборной Аргентины, однако не отыграл ни одной встречи. При этом голкипер стал победителем мундиаля в Катаре.