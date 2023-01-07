«Аль-Наср» внес нападающего Криштиану Роналду в заявку на сезон. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Уход нападающего Венсана Абубакара в аренду позволило зарегистрировать португальца. До этого в клубе вместе с Роналду было девять иностранцев, но максимальное возможное их число - восемь.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свобапомним, с ноябряодного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Недавно стало известно о том, что Роналду перешел в «Аль-Наср». Срок контракта составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.