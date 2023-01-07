Сборная России откажется от формы Adidas

РФС (Российский футбольный союз) откажется от использования экипировки компании Adidas в 2023-м году. У национальной сборной будет новый технический спонсор. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор», — цитирует Дюкова ТАСС.

РФС сотрудничает с немецкой компанией с 2008 года. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с РФС.