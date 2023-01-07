«Челси» нашел альтернативу Мудрику в «Лейпциге» 

Руководство «Челси» раздумывает над покупкой полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что трансфер может состояться, если хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик примет предложение «Арсенала».

По информации источника, «пенсионеры» продолжают рассматривать варианты для усиления полузащиты своей команды. 24-летний испанец считается в Лондоне подходящей кандидатурой. Согласно порталу Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, что Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года. В нынешнем сезоне за немецкую команду он провел 14 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.