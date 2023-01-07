World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» нашел альтернативу Мудрику в «Лейпциге» 

В случае перехода украинца в «Арсенал», у синих есть запасной вариант.
07 января 2023 12:19
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» раздумывает над покупкой полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что трансфер может состояться, если хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик примет предложение «Арсенала».

По информации источника, «пенсионеры» продолжают рассматривать варианты для усиления полузащиты своей команды. 24-летний испанец считается в Лондоне подходящей кандидатурой. Согласно порталу Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, что Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года. В нынешнем сезоне за немецкую команду он провел 14 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Это интересно:
Кьеллини – о смерти Виалли: Он привил нам настоящие ценности
Экс-наставник сборной Италии скончался на 59-м году жизни.
07.01.2023 12:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» нашел альтернативу Мудрику в «Лейпциге» 
В случае перехода украинца в «Арсенал», у синих есть запасной вариант.
07.01.2023 12:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вендел может покинуть «Зенит»
Вендел может покинуть «Зенит»
Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
07.01.2023 11:56
Футбол
Сборная России откажется от формы Adidas
Сборная России откажется от формы Adidas
Это произойдет в течение 2023 года.
07.01.2023 10:23
Футбол
Роналду включен в заявку «Аль-Насра» на сезон
Ранее футболист подписал двухлетнее соглашение.
07.01.2023 08:11
Футбол
Вагнер Лав продлил контракт со «Спорт Ресифи»
Вагнер Лав продлил контракт со «Спорт Ресифи»
Новое соглашение 38-летнего форварда со «Спорт Ресифи» рассчитано до ноября 2023 года.
06.01.2023 23:55
Футбол
Де Хеа вышел на 10-е место по матчам за «Манчестер Юнайтед»
32-летний голкипер проводит свою 511-ю игру за «МЮ».
06.01.2023 23:42
Футбол
Вратарь сборной Аргентины Рульи сменил «Вильярреал» на «Аякс»
Голкипер продолжит свою карьеру в Нидерландах.
06.01.2023 23:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Менди может перейти в «Манчестер Сити»
Менди может перейти в «Манчестер Сити»
На данный момент футболист играет за «Реал».
06.01.2023 22:40
Футбол
Дембеле, которым интересуется «ПСЖ», заявил, что хочет остаться в «Барселоне»
Он не намерен покидать каталонский клуб.
06.01.2023 22:17
Футбол
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика