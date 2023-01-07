Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ныне выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси», высказался о кончине бывшего тренера национальной команды Джанлуки Виалли.

Отмечается, что смерть итальянского специалиста наступила из-за рака поджелудочной железы.

«Настоящая легенда. Он бы не пожелал, чтобы мы скорбели по нему. Его наследие будет жить еще очень долго. Он привил нам настоящие ценности. Виалли был чутким и заботливым человеком, который смотрел на вещи с позитивом. Помню, как он был расстроен, что не смог быть рядом со сборной Италии в момент триумфа на Евро-2020. Он ставил сборную выше своего здоровья. Он навсегда останется в наших сердцах», – приводят слова Кьеллини итальянские СМИ.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Виалли успел потренировать «Челси» и «Уотфорд». Он входил в тренерский штаб сборной Италии с 2019 по 2022 годы.