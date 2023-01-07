Нападающий «Целе» Гбамбле может перейти в «Ахмат» 

Руководство «Ахмата» рассматривает возможность подписать форварда «Целе» Нене Джуниора Гбамбле. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что ивуарийский футболист не против выступать в чемпионате России.

Как утверждает источник, представители грозненского клуба уже вступили в переговоры со словенской командой, чтобы обсудить возможность перехода. Сообщается, что трансфер может состояться, так как 20-летний игрок согласен на переезд в Россию. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро.

Добавим, что Гбамбле выступает за «Целе» с февраля 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, забил два гола и отдал три результативные передачи.