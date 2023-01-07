Британский журналист рассказал, как общественность отреагирует на трансфер Захаряна в «Челси»

Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал, как английская общественность отреагирует на возможный переход хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Захаряна не будут освистывать в АПЛ из-за российского паспорта. Болельщикам здесь не так важна политика, они любят смотреть хороший футбол и наслаждаться победами своей команды, - приводит слова репортера «РБ-Спорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.