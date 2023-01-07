Защитник «Лейпцига» Гвардиол признался, что мечтает играть за «Ливерпуль»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол рассказал о том, в какой команде хотел бы оказаться в будущем.

Отмечается, игрок сборной Хорватии с детства более за «Ливерпуль».

«Я бы мечтал играть за «Ливерпуль». Когда я был ребенком, я регулярно следил за их матчами со своим папой. Эта команда до сих пор вызывает у меня теплые чувства», – приводит слова Гвардиола журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что в прошлое летнее трансферное окно к Гвардиолу проявлял активный интерес лондонский «Челси». В текущем сезоне за «Лейпциг» он провел 19 матчей и забил один гол.