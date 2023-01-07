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Тренер сборной Франции Дешам продлил контракт с командой до 2026 года 

54-летний специалист будет возглавлять французскую национальную команду на Евро-2024 и ЧМ-2026.
Тренер сборной Франции Дешам продлил контракт с командой до 2026 года 
07 января 2023 13:26
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Keystone Press Agency

Дидье Дешам продолжит тренировать сборную Франции до 2026 года. О продлении контракта со специалистом сообщает пресс-служба футбольной федерации Франции.

Отмечается, что несмотря на поражение французов в финале чемпионата мира в Катаре от сборной Аргентины (3:3, 2:4), руководители общественной организации доверяют 54-летнему тренеру.

Добавим, что Дешам является главным тренером сборной Франции с 2012 года. Под его руководством французская национальная команда одержала победу на чемпионате мира 2018 года в России и выиграла Лигу Наций в 2021 году.

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