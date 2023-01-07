«Милан» и «Атлетико» поспорят за хавбека «Ромы» Дзаньоло 

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что 23-летний футболист до сих пор не договорился с римской командой о новом контракте. Его текущее соглашение с «волками» рассчитано до лета 2024 года.

По информации источниках, в услугах итальянца заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Милан». Кроме того, за ситуацией вокруг игрока следит дортмундская «Боруссия».

Напомним, что Дзаньоло присоединился к «Роме» в июле 2018 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он отыграл 15 встреч, забил два гола и отдал три результативные передачи.