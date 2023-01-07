Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о своем будущем в лондонской команде.

Отмечается, что в матче 19-го тура АПЛ синие потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

«Каждому тренеру необходимо некоторое время на адаптацию в новом клубе, чтобы добиваться результата и выигрывать трофеи. Такое случалось с моими коллегами по чемпионату Англии. Но я не ставлю себе временных рамок, на меня возложена большая ответственность, а сам я знаю, на что способен. Я ощущаю доверие со стороны руководства и просто делаю свою работу», – приводит слова Поттера британская пресса.

Напомним, что в настоящее время «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 25 очков после 17 проведенных игр.