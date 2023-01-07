Полузащитник «Брайтона» Кайседо готов стать игроком «Ливерпуля»

Хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо рассматривает возможность перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что контракт эквадорского футболиста с «чайками» рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Как утверждает источник, 21-летний игрок лично выразил желание присоединиться к команде Юргена Клоппа. Трансфер полузащитника может обойтись мерсисайдцам в 80 миллионов евро.
Добавим, что Кайседо выступает за «Брайтон» с января 2022 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.