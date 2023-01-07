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Зоммер заявил, что не боится конкуренции с Нойером в «Баварии»

Ранее голкипер перешел в мюнхенский клуб на правах аренды.
07 января 2023 14:24

Вратарь «Боруссии» Менхенгладбах Ян Зоммер заявил, что не боится конкуренции с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером. Об этом пишет зарубежная пресса.

Зоммер рассчитывает отыграть за «Баварию» всю вторую половину сезона в качестве основного вратаря и попытаться выиграть вместе с немецким клубом Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

В следующем сезоне голкипер рассчитывает на конкурентную борьбу с Нойером и верит, что сможет убедить тренерский штаб, что он достоин остаться основным голкипером команды.

Напомним, что Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах.

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