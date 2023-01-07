Рэшфорд считает, что проводит лучший отрезок в своей карьере 

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о своей текущей форме.

Отмечается, что в последних пяти встречах «красных дьяволов» 25-летний футболист отметился пятью забитыми мячами и двумя ассистами.

«Мне кажется, что я демонстрирую свою лучшую игру в карьере. Я комфортно чувствую себя на поле и правильно выбираю позицию для реализации своих моментов. Нужно продолжать в том же духе и тогда, я продолжу забивать», – приводит слова Рэшфорда британская пресса.

Добавим, что Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне под руководством Эрика тен Хага он провел 24 матча, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.