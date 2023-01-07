«Барселона» желает подписать защитника «Спортинга» Порро

«Барселона» ведет переговоры с лиссабонским «Спортингом» по поводу перехода защитника Педро Порро в стан сине-гранатовых. Об этом сообщают португальские СМИ.

Отмечается, что ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявлял, что команда не собирается никого покупать зимой.

Как утверждает источник, руководство клуба Ла Лиги провели предварительные переговоры со «львами» о возможном трансфере испанца. Португальская команда потребует более 40 миллионов евро, поэтому сделка по 23-летнему игроку считается маловероятной.

Напомним, что Порро был выкуплен «Спортингом» у «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне он отыграл 21 матч, забил два гола и отдал десять результативных передач.