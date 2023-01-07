Маркиньос заявил о скором продлении контракта с «ПСЖ» 

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о проходящих переговорах по новому соглашению с командой Лиги 1.

Отмечается, что текущий контракт бразильца с парижским клубом истекает в 2024 году.

«Кажется, что скоро переговоры завершатся и я подпишу новое соглашение с «ПСЖ». Сделка продвигается замечательно. Я рад быть частью этой команды, это мой дом», – приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Всего за красно-синих он провел 387 матчей, забил 38 голов и отдал девять результативных передач.