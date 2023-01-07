Лантратов отреагировал на свое возвращение в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Илья Лантратов поделился мнением о своем переходе в московскую команду.

Отмечается, что российский голкипер числился в молодежке «железнодорожников» с 2014 по 2016 годы.

«Хочу поблагодарить всех за теплый прием. Меня переполняют эмоции. Я счастлив вернуться в «Локомотив». Я долго не раздумывал о переходе, несмотря на то, что на позиции вратаря здесь сильная конкуренция», – приводит слова Лантратова клубная пресс-служба красно-зеленых.

Добавим, что Лантратов перешел в «Локомотив» из «Химок» в начале января. В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей, пропустил 25 голов и три встречи отстоял на ноль.