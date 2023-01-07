Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании

7 января прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/23.
Отметим, что по итогам жребия «Барселона» встретится с командой из подвала турнирной таблицы первого испанского дивизиона «Сеутой», а мадридский «Реал» померится силами с «Вильярреалом».
Все результаты жеребьевки представлены ниже:
«Сеута» — «Барселона»
«Леванте» — «Атлетико»
«Спортинг» — «Валенсия»
«Алавес» — «Севилья»
«Бетис» — «Осасуна»
«Вильярреал» — «Реал»
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»
«Атлетик» — «Эспаньол»
Добавим, что все встречи испанских команд состоятся в период с 15 по 17 января.