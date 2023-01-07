Мартинес может стать главным тренером сборной Португалии

Бывший наставник сборной Бельгии и «Эвертона» Роберто Мартинес может быть назначен на пост главного тренера национальной команды Португалии. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что испанец находится без работы с декабря 2022 года.

По информации источника, португальская федерация футбола ведет переговоры с бывшим тренером бельгийской сборной с целью приглашения его в «команду избранных».

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии под руководством Мартинеса не смогла пробиться в финальную стадию мирового первенства, заняв третье место в группе F.