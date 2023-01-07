Тен Хаг раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед» последних лет 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о действиях команды на трансферном рынке перед его приходом.

Отмечается, что по мнению 52-летнего специалиста, через «красных дьяволов» прошло много футболистов среднего уровня за последние годы.

«За последние несколько лет клуб приобрел огромного количество футболистов, которые не дотягивали до уровня «Манчестер Юнайтед». Многие сделки можно назвать лишь средними по качеству, однако в нашей команде должны выступать только первоклассные игроки, способные справляться с давлением», – приводит слова тен Хага журналист Алекс Терк в своих соцсетях.

Напомним, что тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков после 17 матчей.