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Тренер «Барселоны» Хави считает, что его команде повезло на жеребьевке Кубка Испании

В 1/8 финала турнира сине-гранатовые сыграют с командой из третьего по значимости дивизиона Испании.
07 января 2023 17:30
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу итогов жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании.

Отмечается, что на данном этапе турнира каталонской команде предстоит встретится с «Сеутой».

«Кажется, что первый раз нам ,действительно, повезло на жребии с того момента, как я возглавил клуб. Но нам не стоит расслабляться. Мы сильнее лишь на бумаге, нельзя недооценивать соперника. Необходимо продемонстрировать достойный уровень игры и выходить дальше», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что встречи 1/8 финала испанского кубка состоятся в период с 17 по 19 января.

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