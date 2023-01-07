Тренер «Барселоны» Хави считает, что его команде повезло на жеребьевке Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу итогов жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании.

Отмечается, что на данном этапе турнира каталонской команде предстоит встретится с «Сеутой».

«Кажется, что первый раз нам ,действительно, повезло на жребии с того момента, как я возглавил клуб. Но нам не стоит расслабляться. Мы сильнее лишь на бумаге, нельзя недооценивать соперника. Необходимо продемонстрировать достойный уровень игры и выходить дальше», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что встречи 1/8 финала испанского кубка состоятся в период с 17 по 19 января.