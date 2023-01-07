Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес – о Рэшфорде: Он понимает, как важна команда

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поделился мнением о выступлении своего одноклубника Маркуса Рэшфорда.

Отмечается, что в текущем сезоне 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром «красных дьяволов».

«Рэшфорд – профессионал своего дела. Он потрясающий футболист. Он усердно тренируется и заметно, как это сказывается на его игре. Он является ключевым игроком нашей команды и делает все, чтобы мы добивались результата. Понимает, как важна команда. Ему по силам стать одним из лучших в футболе», – приводит слова Мартинеса британская пресса.

Добавим, что Рэшфорд – воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на его счету 24 проведенных встреч, 13 голов и пять результативных передач.