«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Интера» Шкриньяра

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность пригласить в команду защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что контракт 27-летнего игрока с «нерадзурри» заканчивается в конце текущего сезона.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают подписать предварительное соглашение с игроком сборной Словакии. Сообщается, что в настоящий момент футболист ведет переговоры с итальянским клубом по поводу продления контракта.

Напомним, что Шкриньяр присоединился к «Интеру» в июле 2017 года. С тех пор за черно-синих он провел 237 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.